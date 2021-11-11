Батуми, Грузия, 11 ноября 2021, 22:11 — REGNUM 11 ноября в Батуми на стадионе «Центральный» сборная Грузии по футболу в матче девятого тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022, который пройдет в Катаре, одержала уверенную победу над сборной Швеции со счетом 2:0. Оба мяча на 61-й и 77-й минутах забил 20-летний фланговый нападающий казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.
Желтые карточки получили Торнике Окриашвили (52'), Ираклий Азаров (55'), Йоаким Нильссон (64') и Гурам Кашия (90+2'). На матче работала нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком. Ассистенты главного судьи — Йост ван Жульен и Йохан Балдер.
Статистика матча (Грузия/Швеция)
Удары 9/20
Удары в створ 4/8
Владение 48%/52%
Угловые 5/8
Нарушения 15/12
Составы команд:
Грузия: Лория, Какабадзе, Хочолава, Кашия, Лобжанидзе (Чабрадзе, 81'), Азаров, Квеквескири (Абурджания, 90'), Кварацхелия (Казаишвили, 81'), Цитаишвили (Давиташвили, 70'), Гвилия, Окриашвили (Волкови, 70').
Швеция: Ульсен, Крафт, Линделеф, Аугустинссон, Нильссон, Классон (Кулушевски, 75'), Форсберг, Сванберг (Куайчон, 79'), Ольссон, Исак (Карлссон, 87'), Ибрагимович.
Сборная Грузии, одержав вторую победу в группе B и набрав семь очков, заняла четвертую позицию. Сборная Швеции с пятнадцатью очками временно осталась на первой строчке.