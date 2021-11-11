Батуми, Грузия, , 22:11 — REGNUM 11 ноября в Батуми на стадионе «Центральный» сборная Грузии по футболу в матче девятого тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022, который пройдет в Катаре, одержала уверенную победу над сборной Швеции со счетом 2:0. Оба мяча на 61-й и 77-й минутах забил 20-летний фланговый нападающий казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

Желтые карточки получили Торнике Окриашвили (52'), Ираклий Азаров (55'), Йоаким Нильссон (64') и Гурам Кашия (90+2'). На матче работала нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком. Ассистенты главного судьи — Йост ван Жульен и Йохан Балдер.

Статистика матча (Грузия/Швеция)

Удары 9/20

Удары в створ 4/8

Владение 48%/52%

Угловые 5/8

Нарушения 15/12

Составы команд:

Грузия: Лория, Какабадзе, Хочолава, Кашия, Лобжанидзе (Чабрадзе, 81'), Азаров, Квеквескири (Абурджания, 90'), Кварацхелия (Казаишвили, 81'), Цитаишвили (Давиташвили, 70'), Гвилия, Окриашвили (Волкови, 70').

Швеция: Ульсен, Крафт, Линделеф, Аугустинссон, Нильссон, Классон (Кулушевски, 75'), Форсберг, Сванберг (Куайчон, 79'), Ольссон, Исак (Карлссон, 87'), Ибрагимович.

Сборная Грузии, одержав вторую победу в группе B и набрав семь очков, заняла четвертую позицию. Сборная Швеции с пятнадцатью очками временно осталась на первой строчке.