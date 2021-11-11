Киев, , 22:10 — REGNUM В Вооруженных силах Украины растет некомплект личного состава, в разных подразделениях не хватает от 40 до 70% людей, сообщает 11 ноября украинское издание «Страна» со ссылкой на опрошенных военнослужащих ВСУ.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, украинские офицеры жалуются на очень низкую мотивацию подчинённых, не выказывающих «патриотизма» и желания воевать. При этом отмечено, что обучения военным специальностям и боевой подготовки почти нет, вместо этого сочиняются «красивые отчёты» для министерства обороны.

С другой стороны, рядовые и сержанты считают, что офицеры относятся к ним «по-скотски», как к «тягловому быдлу», и общаются исключительно матом.

«Те, у кого заканчиваются контракты, наотрез отказываются заключать новые и служить дальше. Причин несколько. И это даже не финансовые проблемы», — заявил один из контрактников.

По словам сержанта С., ВСУ занимаются покраской заборов и бордюров, а боевая подготовка — лишь на бумаге.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос также сообщил журналистам об ослаблении национальной армии на 70 тыс. человек. По его словам, военнослужащие не знают, «что им делать дальше», а денежные вознаграждения между собой называют «иудскими».

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