Сеул, 11 ноября 2021, 22:13 — REGNUM Южнокорейский актёр Ли Джон-джэ теперь представляет итальянский дом моды Gucci. Об этом 11 ноября сообщает портал SRSLY.
Представители бренда заявили, что стиль и самоидентификация Ли Джон-джэ «похожи на философию Gucci, которая ценит признание разнообразия и самовыражения». В Instagram-аккаунте модного дома уже появились фотографии актёра в зелёном классическом костюме от Gucci.
https://www.instagram.com/p/CWJDh_etjZ6/
ИА REGNUM напоминает, что Ли Джон-джэ стал известен во всём мире благодаря роли в сериале «Игра в кальмара». Шоу вышло в сентябре 2021 года на платформе Netflix и стало самым просматриваемым за всю историю сервиса.
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