Пекин, 31 октября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Вечером 30 октября председатель партии Гоминьдан Хун Сюйчжу прибыла в Нанкин с официальным визитом. В первый день поездки тайваньский политик посетила мавзолей Сунь Ятсена — основателя партии Гоминьдан.

Гоминьдан

31 октября Хун Сюйчжу прилетит в Пекин, где состоится форум, посвященный мирному развитию отношений между КНР и Тайванем. Кроме того, в Пекине Хун Сюйчжу проведет ряд рабочих встреч с руководителями КПК. Встретится ли лидер Гоминьдана с председателем КНР Си Цзиньпином пока не известно, пишет «Наньцзао жибао».

Политологи отмечают историческую важность визита Хун Сюйчжу. По мнению китайских специалистов, данный визит благоприятно скажется на развитии отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.

Ожидается, что нынешний визит тайваньского политика внесет колоссальный вклад в процесс объединения материкового и островного Китая. Как сообщают местные СМИ, сама Хун Сюйчжу неоднократно высказывалась, что она выступает против т.н. «полной независимости Тайваня».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 октября в ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Канцелярии по вопросам Тайваня при Госсовете КНР Ань Фэншань сообщил о подготовке первого визита лидера тайваньской партии Гоминьдан Хун Сючжу в КНР.