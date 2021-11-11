Москва, 11 ноября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Новую редакцию законопроекта, направленного на защиту Байкала, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Дмитрием Кобылкиным, Николаем Будуевым и Николаем Валуевым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Предлагается ввести запрет на продажу в центральной экологической и буферной экологической зонах синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, имеющих информацию в потребительской маркировке о содержании в своем составе фосфатов, фосфонатов 5% и более.

Таким образом предполагается достичь уменьшения поступлений фосфоросодержащих соединений в воды озера Байкал через бытовые стоки.

Парламентарии также обратили внимание на то, что в последние годы зафиксировано кратное увеличение количества чужеродных для озера водорослей. Среди них спирогира, сине-зеленые водоросли, некоторые другие виды быстро развивающихся водорослей. Ситуация усугубляется тем, что последующая гибель разрастающихся водорослей приводит к образованию в воде устойчивых к разрушению токсических веществ, что, в свою очередь, приводит к гибели эндемика — байкальской губки.

Отметим, что это новая редакция законопроекта. Ранее аналогичная инициатива была внесена депутатом от «Единой России» Николаем Будуевым.