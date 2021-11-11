Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. 11 ноября сборная России по футболу в матче девятого тура группы H отборочного турнира к ЧМ-2022 в Катаре разгромила сборную Кипра со счетом 6:0. Самым ценным игроком встречи с оценкой 9.78 по версии портала WhoScored стал 32-летний атакующий полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин, отметившийся двумя забитыми мячами, одним отбором, двумя выигранными верховыми единоборствами и двумя успешными обводками. Точность передач Ерохина составила 84%.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Ерохин

В текущем сезоне Александр Ерохин принял участие в девятнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.

14 ноября сборной России в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 предстоит сыграть со сборной Хорватии, которая сегодня играет со сборной Мальты.