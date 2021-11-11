Нарьян-Мар, , 21:57 — REGNUM За последние сутки в НАО выявили 20 случаев COVID-19, двое из них признаны завозными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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«В числе заболевших 15 жителей Нарьян-Мара, трое жителей Оксино, кроме того, зарегистрировано два привозных случая из Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщили в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2 945 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2 709 человек. За прошедшие сутки — 7 человек. В регионе зарегистрировано 66 летальных исходов от коронавируса.

В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 265 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, план по ковид-вакцинации в НАО выполнен на 63%.