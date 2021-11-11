Санкт-Петербург, , 21:56 — REGNUM 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сборная России по футболу в матче девятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 разгромила сборную Кипра со счетом 6:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

Первый мяч в дебюте первого тайма забил атакующий полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после передачи Федора Смолов — 1:0. В начале второй половины Федор Смолов удвоил преимущество хозяев — 2:0. В следующей же атаке одноклубник Ерохина Андрей Мостовой отметился забитым мячом, замкнув передачу Александра Головина — 3:0. Через шесть минут 27-летний фланговый защитник «сине-бело-голубых» Алексей Сутормин довел счет до разгромного — 4:0. В конце матча вышедший на замену Антон Заболотный забил пятый мяч в ворота Деметриса Деметриу — 5:0. Через пять минут Ерохин оформил дубль и установил окончательный счет — 6:0. Результативную передачу записали на Заболотного.

Статистика матча (Россия/Кипр)

Удары 19/4

Удары в створ 14/1

Владение 57%/43%

Угловые ¾

Нарушения 8/10

Составы команд:

Россия: Сафонов, Дивеев (Чистяков, 67'), Осипенко, Терехов, Сутормин, Фомин (Глебов, 67'), Головин (Зобнин, 57'), Ерохин, Миранчук, Мостовой (Ионов, 72'), Смолов (Заболотный, 57').

Кипр: Деметриу, Каро, Сотириу, Лаифис, Иоанну, Псалтис (Деметриу, 46'), Артиматас, Кастанос (Антониадис, 83'), Сотериу (Какоулис, 74'), Популис (Шполярич, 83'), Ционис (Мамас, 68').

Сборная России, одержав седьмую победу в группе H и набрав 22 очка, укрепилась на первой строчке. Сборная Кипра с пятью очками осталась на последнем месте.