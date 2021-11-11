Прага, 11 ноября 2021, 21:54 — REGNUM Отставку правительства Чехии, возглавляемого Андреем Бабишем, принял 11 ноября чешский президент Милош Земан, написал пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек в Twitter.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувших выборах политическое движение Бабиша «Акция недовольных граждан» уступило коалиции «Вместе».
Новое правительство формирует глава Гражданской демократической партии Пётр Фиале. 11 ноября правительство Бабиша подало в отставку.
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