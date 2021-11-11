Прага, , 21:54 — REGNUM Отставку правительства Чехии, возглавляемого Андреем Бабишем, принял 11 ноября чешский президент Милош Земан, написал пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек в Twitter.

Милош Земан David Sedlecký

Овчачек «В четверг, 11 ноября 2021 г., президент Республики Чехия Милош Земан принял отставку правительства в соответствии со статьей 73 (3) Конституционного закона № 1/1999 Конституции Чешской Республики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувших выборах политическое движение Бабиша «Акция недовольных граждан» уступило коалиции «Вместе».

Новое правительство формирует глава Гражданской демократической партии Пётр Фиале. 11 ноября правительство Бабиша подало в отставку.

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