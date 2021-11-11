Прага, 11 ноября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Отставку правительства Чехии, возглавляемого Андреем Бабишем, принял 11 ноября чешский президент Милош Земан, написал пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек в Twitter.

Овчачек

«В четверг, 11 ноября 2021 г., президент Республики Чехия Милош Земан принял отставку правительства в соответствии со статьей 73 (3) Конституционного закона № 1/1999 Конституции Чешской Республики».