Москва, , 22:12 — REGNUM Группа Anacondaz представила клип на песню «Серым». Ролик доступен на YouTube-канале коллектива с 11 ноября.

Солисты группы Anacondaz и Юрий Дудь Скриншот с YouTube

За несколько часов клип посмотрели более 43 тыс. человек. Благодаря этому ролик попал в русскоязычные тренды YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что трек «Серым» вышел в составе альбома под названием «Перезвони мне +79 995 771 202». Релиз пластинки состоялся в феврале 2021 года.

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