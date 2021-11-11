Нарьян-Мар, , 21:50 — REGNUM В Ненецком автономном округе вакцинацию от ковида завершили 18 028 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации округа.

Вакцинация Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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«Большая часть взрослого населения — 63% — уже вакцинировалась. Для создания коллективного иммунитета нам осталось привить ещё чуть более 20% взрослого населения. Это та малая часть, которая со временем поможет сформировать защитную прослойку и остановить распространение инфекции на территории региона», — сообщили в ведомстве.

Жителям округа доступны три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 40 759 случаев COVID-19.