Москва, , 21:52 — REGNUM Вакцина от коронавируса «КовиВак» перестала быть доступной в Москве. Об этом сообщатся на посвященном этому препарату портале.

Вакцинация (сс) qimono

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«Уважаемые посетители сайта! Обновление от 11 ноября. Запись на «КовиВак» в Москве временно прекращена, вся информация по новым поставкам вакцины Ковивак в Москве и Московской области появится на этой странице и в наших группах ВКонтакте и Телеграме», — сказано в сообщении.

В то же время жителям столичного региона, которые хотят вакцинироваться именно этим препаратом и не намерены ждать, пока новая партия поступит в Москву и Подмосковье, предлагают сделать прививку «КовиВаком» в Калужской области, где он все еще имеется в наличии.

Добавим, что никаких сообщений относительно доступности «КовиВака» в Москве на сайте столичного департамента здравоохранения не было.

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