Нарьян-Мар, , 21:45 — REGNUM Минтранс РФ выделит в 2022 году средства на субсидирование шести авиарейсов из столицы НАО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Самолет Павел Латышов © ИА Красная Весна

С 1 января по 31 декабря 2022 года авиакомпания «РусЛайн» два раза в неделю будет выполнять рейсы из Нарьян-Мара в Казань, Киров, Санкт-Петербург и Сыктывкар. С 1 июня по 31 августа 2022 года один раз в неделю «РусЛайн» будет летать в Симферополь и Сочи.

«Это итог нашей совместной работы — жители округа смогут летать в отпуск по доступным ценам. Это позволяют делать субсидии, которые уменьшают стоимость билетов. В ближайшее время будет составлено расписание и открыты продажи билетов на сайте авиаперевозчика», — отметил губернатор НАО Юрий Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, в перечень субсидируемых маршрутов воздушного пассажирского транспорта в 2022 году попали авиарейсы из двух городов России в Йошкар-Олу.