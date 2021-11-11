Москва, 11 ноября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Компания режиссёра Тимура Бекмамбетова Bazelevs работает над восьмой частью франшизы «Ёлки». Об этом 11 ноября пишет «Российская газета».

Цитата из к/ф «Ёлки 2». Реж. Дмитрий Киселёв, Александр Баранов, Александр Котт, Леван Габриадзе. Россия. 2011 Ургант и Светлаков

Главные роли в фильме «Ёлки 8» исполнят Иван Ургант и Сергей Светлаков. Также к актёрскому составу присоединятся Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Стас Старовойтов и другие.

Добавим, что премьера киноленты запланирована на 30 декабря 2021 года. Фильм «Ёлки 8» выйдет одновременно в кинотеатрах, а также на стриминговой платформе IVI.