Канберра, , 21:39 — REGNUM Фронтмен австралийской рок-группы Nick Cave & The Bad Seeds Ник Кейв готовится к выпуску своей новой детской книги под названием «The Little Thing» («Маленькая вещь»), прочитав ее накануне на шоу 6Music.

Книга Anher

«Маленькая вещь» — это детская книга, написанная и проиллюстрированная лично музыкантом. Книга будет доступна в формате физической копии с аудиокнигой в комплекте, которая включается в себя саундтрек, также сочиненный Кейвом и его соавтором Уэрреном Эллисом.

Кейв написал книгу для своей юной соседки Эсми. Кейв рассказал: «Маленькая вещь — это история, которую я написал для своей трехлетней соседки Эсми. Я также нарисовал картинки. Это история о маленькой «вещи», существе, которое отправляется в эпическое приключение, чтобы открыть истинную природу своего существования. «Кто я?» — спрашивает главный герой. По пути он встречает множество разнообразных персонажей — помидор, рулон туалетной бумаги, насадку для душа, кекс и кукурузу в початках, которые направляют Маленькую Вещь к ее цели».