Киев, 11 ноября 2021, 21:37 — REGNUM Аварийную помощь в размере 100 МВт запросила компания «Укрэнерго» у энергосистемы Словакии 11 ноября, сообщили в пресс-службе организации.
Диспетчер обеспечения операционной безопасности «Укрэнерго» вечером 11 ноября обратился к Словакии, «чтобы избежать отключения потребителей «острова Бурштынской ТЭС».
Риск отключения возник из-за того, что произошло аварийное отключение двух блоков Бурштынской тепловой электростанции, находящейся около города Бурштын (Ивано-Франковская область).
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