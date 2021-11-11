Лондон, 11 ноября 2021, 22:11 — REGNUM Назван размер гонорара британского актёра Генри Кавилла за съёмки во втором сезоне сериала «Ведьмак». Об этом 11 ноября пишет издание «Канобу».
По данным СМИ, актёр получил по $1 млн за каждую серию шоу — всего в сезоне будет восемь эпизодов. Ранее Кавилл получал по $400 тыс. за серию «Ведьмака».
ИА REGNUM напоминает, что премьера второго сезона «Ведьмака» запланирована на 17 декабря 2021 года. Сериал будет доступен на стриминговом сервисе Netflix.
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