Лондон, , 22:11 — REGNUM Назван размер гонорара британского актёра Генри Кавилла за съёмки во втором сезоне сериала «Ведьмак». Об этом 11 ноября пишет издание «Канобу».

Генри Кавилл Gage Skidmore

По данным СМИ, актёр получил по $1 млн за каждую серию шоу — всего в сезоне будет восемь эпизодов. Ранее Кавилл получал по $400 тыс. за серию «Ведьмака».

ИА REGNUM напоминает, что премьера второго сезона «Ведьмака» запланирована на 17 декабря 2021 года. Сериал будет доступен на стриминговом сервисе Netflix.

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