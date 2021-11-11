Вашингтон, 18 октября, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Рекомендацию не посещать Ливан из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности, а также разрешение покинуть страну части сотрудников американского посольства в Бейруте дали власти США. Уведомление распространила 18 октября пресс-служба Госдепа США.

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«17 октября 2023 года Госдепартамент из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности разрешил добровольный временный отъезд членам семей госслужащих США и некоторым из сотрудников посольства США в Бейруте, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным», — сказано в документе.

В Ливане американцам не рекомендовано посещать районы, расположенные рядом с израильской границей, в связи с высокой вероятностью вооружённого конфликта. Гражданам США не рекомендуется приезжать в Ливан из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности, связанной с взаимными артиллерийскими обстрелами между Израилем и «Хезболлой», а также между иными вооружёнными группировками.

«Масштабные демонстрации проходили в свете недавнего насилия в Израиле и Газе. Гражданам США следует избегать демонстраций и проявлять осторожность, если они находятся вблизи какого-либо большого скопления протестующих, поскольку при некоторых из них может начаться насилие», — предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. В сообщении уточняется, что целями атаки стали наблюдательный пункт и объекты военной инфраструктуры этой группировки.

Также сообщалось, что на фоне ракетной атаки на больницу «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа объявило «День гнева» против Израиля шиитское ливанское движение «Хезболла» и призвало к протестам 18 октября жителей всех мусульманских и арабских стран. Ответственность за обстрел больницы в Газе движение «Хезболла» возложило на Соединённые Штаты.

По данным минздрава Газы, ракетный удар по больнице в палестинском анклаве стал причиной гибели более 500 человек, большинство из них женщины и дети. Вину за ракетный удар власти Палестины возложили на ВВС Израиля.

В свою очередь, пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице произошёл из-за неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. Ответственность за взрыв в больнице, по данным ЦАХАЛ, несёт террористическая организация «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).