Москва, 11 ноября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Ситуацию в Ливии обсудили на встрече в Москве 11 ноября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин и спецпосланник Генсека ООН по Ливии Ян Кубиш, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Michal Mišina Ян Кубиш

Уточняется, что Вершинин и Кубиш подробно обсуждали ситуацию в Ливии «в преддверии международной конференции в Париже». Важно, отметили стороны, чтобы в стране наступил мир и чтобы 24 декабря прошли выборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в столице Франции пройдёт международная конференция по Ливии, в которой будет участвовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.