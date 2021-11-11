Москва, 11 ноября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Disney опубликовала постер фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Изображение доступно в Twitter-аккунте российского подразделения компании с 11 ноября.

Kinopoisk.ru Съемки фильма «Последний богатырь: Корень зла»

https://twitter.com/DisneyRussia/status/1458793791498993664

По сюжету фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы», главную героиню Василису (Мила Сивацкая) внезапно похищают во время её подготовки к свадьбе с богатырём Иваном (Виктор Хориняк). Жених попытается спасти возлюбленную вместе с Бабой-Ягой (Елена Яковлева) и Водяным (Сергей Бурунов).

Добавим, что фильм станет третьей частью трилогии о последнем богатыре. Премьера киноленты запланирована на 23 декабря 2021 года.