Каспийск, Дагестан, , 21:02 — REGNUM Видео с места ДТП в Дагестане, где 11 ноября был сбит сотрудник полиции, опубликовал СКР.

Уголовное дело 63.мвд.рф

В комментарии сказано, что региональное управления СКР возбудило уголовное дело о применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Инцидент произошёл в 11:30 мск на КПП «Аэропорт», расположенном в городе Каспийске. Сотрудник полиции вместе с сотрудниками ГИБДД был сбит, пытаясь остановить Toyota Camry «под управлением неустановленного лица без государственных регистрационных знаков и с затемненными стеклами».

Машина ехала в сторону аэропорта «Уйташ». При этом водитель продолжил движение и сбил оградительный барьер поста, после чего совершил наезд на сотрудника МВД.

«В результате сотруднику причинены телесные повреждения, — говорится в сообщении. — В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновного лица и привлечение его к уголовной ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Шереметьево был задержан и доставлен в полицию родственник известного спортсмена Усман Нурмагомедов по подозрению в наезде на полицейского в Каспийске.

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