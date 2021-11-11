Йошкар-Ола, , 20:59 — REGNUM В отношении директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Волжского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о неисполнении решений суда. Он обвиняется в семи преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Долг

По данным следствия, в период с февраля 2019 года по декабрь 2020 года обвиняемый умышленно не предпринимал никаких действий для погашения долгов предприятия за водоснабжение, водоотведение и электроэнергию. В результате четырем ресурсоснабжающим организациям не выплачено более 2 млн рублей.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 18 Волжского судебного района республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года на ООО «Мари-Турек Водоканал», которое оказывает услуги одноимённому посёлку городского типа в Марий Эл, был подан банкротный иск. Истцом в деле выступало ООО «РесурсФинанс» из Татарии, которое работает в сфере операций с недвижимостью.

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