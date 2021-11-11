Москва, , 22:09 — REGNUM Компания «Ромир» составила рейтинг доверия к российским блогерам. Об этом 11 ноября сообщает издание «Афиша Daily».

Блогеры Скриншот с Instagram-страницы Насти Ивлеевой

В тройку блогеров с самым высоким уровнем доверия среди россиян вошёл Илья Варламов. На втором месте оказалась журналистка Ксения Собчак, а на первом — её коллега Юрий Дудь. Также в рейтинг вошли Настя Ивлеева, Алексей Пивоваров, Ида Галич и другие.

Добавим, что список «Ромир» составлялся на основе опроса 10 тыс. россиян. В нём участвовали респонденты в возрасте от 14 лет.

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