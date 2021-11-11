Челябинск, 11 ноября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. В Челябинске погибла женщина, стоявшая на остановке общественного транспорта. Её убило колесом одного из автомобилей, пишут СМИ.

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По данным ГИБДД, трагедия произошла на улице Чоппа. Здесь столкнулись два автомобиля. В результате на женщину отбросило колесо и детали кузова. В больнице она скончалась.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Renault. Он не предоставил машине марки Mercedes преимущества в движении.