Нью-Йорк, США, , 20:48 — REGNUM Американская рок-исполнительница Аврил Лавинь выпустила свой первый поп-панк сингл «Bite Me» после того, как подписала контракт с лейблом барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера DTA Records на прошлой неделе. Песня доступна для прослушивания на стриминговых платформах.

В новом интервью с Зейном Лоу на радиостанции Apple Music 1 Лавинь сказала о новом сингле: «Пришло время снова зажигать, и я чувствую, что во мне еще есть есть дерзкая сторона. И с новым синглом я чувствую счастье, и вообще это похоже на веселье, а песня отражает это».

Последний на данный момент студийный альбом певицы «Head Above Water» вышел в 2019 году.