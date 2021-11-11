Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. В Ростовской области в кампании по вакцинации от гриппа приняли участие 34% жителей региона. Такие данные приводит донское управление Роспотребнадзора.

Allergiyainfo.ru Грипп

За прошедшую неделю были отобраны пробы от 168 пациентов. Вирус гриппа был определён у 12 человек и представлен вирусом гриппа Н3N2. Было диагностировано 56 случаев заболевания вирусными инфекциями.

ИА REGNUM напоминает, что двумя неделями ранее в Ростовской области от гриппа были привиты от гриппа более одного миллиона человек.