Берлин, , 20:46 — REGNUM Политика белорусского руководства является причиной миграционного кризиса на границе с ЕС, сообщил 11 ноября журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Путин Меркель

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По его словам, об этом и.о. германского канцлера Ангела Меркель заявила в ходе телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным.

Зайберт «Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз».

Говоря об Украине, германский представитель выразила заинтересованность в том, чтобы Москва способствовала возобновлению переговоров «нормандской четвёрки».

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