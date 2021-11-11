Лондон, 11 ноября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. В Сети появился тизер второго полнометражного продолжения сериала «Аббатство Даунтон». Об этом 11 ноября пишет издание «Канобу».

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерское аббатство, Лондон

Фильм называется «Аббатство Даунтон: Новая Эра» — его премьера состоится 18 марта 2022 года. Главные роли в картине исполнят актёры оригинального сериала, а также к ним присоединятся Хью Дэнси, Лора Хэддок, Натали Бай и Доминик Уэст.

ИА REGNUM напоминает, что шесть сезонов сериала «Аббатство Даунтон» транслировались в период с 2010 по 2015 год. В 2019 году вышло одноимённое полнометражное продолжение шоу.