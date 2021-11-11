Москва, 11 ноября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. В настоящее время властиобязываютмногиекатегории граждан вакцинироваться ипри этомзаставляютподписывать документы одобровольности прививки, такая ситуациянедопустима, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 11 ноября, комментируя высказывания члена Совета Федерации Андрея Клишаса.

Правительство Новосибирской области Вакцинация

Как сообщалось ранее, Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации откоронавируса не нарушает конституционные права россиян, нореализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.

« Если уже в Совете Федерации заговорили о том, что введение обязательного характера вакцинации граждан России от коронавируса возможно только через принятие соответствующего федерального закона, то это значит, что страна действительно закипела. И есть от чего.

То, что мы наблюдаем сейчас, когда многочисленные категории граждан России власти обязывают вакцинироваться, заставляя при этом подписывать документы о «добровольном характере» их решения поставить вакцину, это не просто безнравственно, это недопустимо. Уровень доверия к власти у нас и так невысок, и критическое отношение к вакцинации во многом объясняется именно этим, а тут ещё и сами шаги по проведению вакцинации это недоверие усиливают. Если власть считает, что включением тезиса о «внешних происках» или призывом доносить на критиков она доверие к себе повысит, она ошибается.

Если мы имеем дело с вирусной атакой извне, объявите об этом, введите чрезвычайное положение, возьмите на себя ответственность! Если в стране естественная эпидемия, то же самое: надо официально о ней объявить. Но ведь не делается ни того, ни другого — только общие слова о некой «пандемии». Ответственность с центра переваливается на регионы, в регионах — с политических властей на медицинских чиновников, как на днях в Санкт-Петербурге в случае с решением по обязательной вакцинации пожилых людей.

Понятно, что в любом случае согласие граждан на медицинское вмешательство необходимо, но в законе об обязательном характере вакцинации, по крайней мере, будет прописана и ответственность медицинских работников, а также разработчиков и производителей вакцины за последствия её применения. Это принципиально важно.