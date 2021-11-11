Элиста, , 20:31 — REGNUM Уголовное дело о вырубке деревьев ценных пород в Элисте, фигурантом которого является бывший директор муниципального бюджетного учреждения «Городское зеленое хозяйство», рассмотрит суд. Главным фигурантом Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре РК.

Деревья в городе Павел Ищенко © ИА REGNUM

Следователи установили, что в мае 2021 года работники учреждения по поручению руководителя спилили десять деревьев лиственных пород и одно дерево хвойной породы на улице Клыкова. Сумма нанесённого ущерба превысила 91 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Элистинский городской суд.

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