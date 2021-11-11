Анкара, 11 ноября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Создание военной базы США в греческом Александруполисе демонстрирует, что Греция практически превратилась в форпост США, заявил 11 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По его словам, военных баз США в Греции стало столько, что их трудно пересчитать.

«Военные базы Греции используются США. Их так много, что их нельзя пересчитать. Греция практически стала форпостом Америки. Поэтому база в Дедеагаче — лишь малая часть. Почему это происходит? Мы об этом спрашиваем и Байдена. Но ответа нет. Поведение Греции в регионе неправильное», — сказал Эрдоган на пресс-конференции, прошедшей в Анкаре.

По мнению Эрдогана, Турция, Греция и США должны решать вопросы между собой как члены НАТО.

«Почему как члены НАТО мы друг с другом не можем договориться? По финансовому обеспечению и по военной мощи мы после США больше всех в НАТО, Греция и близко не стоит к этим показателям», — заявил турецкий президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава МИД Греции Никос Котзиас сказал, что, передавая греческие территории американским военным, Афины втягиваются во враждебные России схемы.