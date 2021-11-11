Нижний Новгород, 11 ноября 2021, 20:28 — REGNUM Рейсовый автобус опрокинулся на автомобильной трассе Володарск-Ильино в Нижегородской области, сообщили 11 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ведомство организовало проверку после этого ДТП, которое произошло в Володарском районе. В результате опрокидывания автобуса пассажиры обратились за медицинской помощью.
В региональном минздраве уточнили, что за помощью обратились к врачам девять человек.
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