Нижний Новгород, 11 ноября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Рейсовый автобус опрокинулся на автомобильной трассе Володарск-Ильино в Нижегородской области, сообщили 11 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

40.мвд.рф Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся

Ведомство организовало проверку после этого ДТП, которое произошло в Володарском районе. В результате опрокидывания автобуса пассажиры обратились за медицинской помощью.

В региональном минздраве уточнили, что за помощью обратились к врачам девять человек.