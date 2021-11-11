Ижевск, 11 ноября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. По предварительному прогнозу, с 14 ноября в Удмуртии установится минусовая температура воздуха., которая сохранится и в начале следующей недели. Об этом сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Gwydion M. Williams Гололедица

Однако предстоящей ночью на характер погоды в республике будет влиять теплый фронт североатлантического циклона, ожидается умеренный снег, на дорогах может образоваться накат и гололедица. Также прогнозируется усиление ветра до 10−13 м/с.

Днем 12 ноября местами пройдет небольшой мокрый снег. В ночь на субботу, 13 ноября, температура воздуха начнет повышаться и составит — 1… — 6 °C, в дневные часы потеплеет до — 2…+3°С.

В ночь на 14 ноября вновь похолодает до — 4… — 9 °C, в светлое время суток будет около — 1… — 6 °C. Местами пройдет небольшой снег. Гололедица на дорогах будет сохранятся.

В начале следующей недели, по предварительным данным, в республике продолжит холодать ночью до — 7… — 12 °C, в дневные часы — 3… — 8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время практически на всей территории Приволжского федерального округа наблюдается снег, похолодание, порывистый ветер, на дорогах — накат и гололедица.