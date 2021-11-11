Техас, США, 11 ноября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Фронтмен проекта Toro y Moi в своих социальных сетях заявил, что он и его команда готовы пожертвовать свои «гонорары и любую прибыль» со своих выступлениям семьям пострадавшим на недавнем музыкальном фестивале Astroworld.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

Напомним, что 5 ноября во время выступления американского рэпера Трэвиса Скотта погибло восемь человек — семь из которых были в возрасте от 14 до 27 лет — после того, как толпа хлынула вперед к сцене. Сотни других посетителей концерта также были травмированы, в том числе девятилетний фанат исполнители, который с тех пор был введен в медикаментозную кому.

https://twitter.com/ToroyMoi/status/1458538431462535168

В минувшие выходные рэпер Roddy Rich сообщил, что он пожертвует свою «прибыль семьям инцидента». После к заявлению Roddy Rich присоединился инди-музыкант Toro y Moi, пообещав пожертвовать гонорары и прибыль семьям, а также призвал других артистов, выступавших на Astroworld, помочь в той или иной форме. Он написал: «Я хотел бы выразить соболезнования семьям тех, кто погиб на фестивале на прошлой неделе. Мне потребовалось несколько дней, чтобы осознать и понять, что все это произошло. Я и моя команда хотим поддержать пострадавших и обещаем пожертвовать все наши гонорары и любую прибыль семьям жертв этого события. Я чувствую отчужденно, понимая, что получу деньги после своего выступления на этом фестивале, и я хотел бы призвать других исполнителей также подумать о помощи нуждающимся».