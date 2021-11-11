Москва, 11 ноября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Средний срок ипотечного кредита в сентябре достиг исторического максимума в 20,6 лет, сообщает 11 ноября Банк России в обзоре посвященном ликвидности банковского сектора и финансовых рынков.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

В сентябре, ипотека вновь внесла значительный вклад в наращивание розничного кредитования, в течении месяца было выдано158 тыс. новых кредитов на сумму 477 млрд рублей. Учитывая то, что объем кредитов под залог ДДУ к значениям первой половины 221 года, до того, как были скорректированы параметры льготной ипотеки на новостройки. Наращивание кредитов происходит в рамках семейной ипотеки и ипотеки на рыночных условиях.

«Росту ипотечного кредитования способствует и дальнейшее увеличение срочности операций: в сентябре средний срок кредита достиг исторического максимума в 20,6 лет. В годовом выражении темп прироста ипотечного портфеля продолжил замедляться, но остается высоким, по итогам сентября составив 26,7%», — сообщили эксперты ЦБ.

Ранее доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что в краткосрочной перспективе кризиса на рыке ипотечного кредитования ожидать не стоит. Однако, если не изменить условия кредитования, то в будущем этот сектор экономики ждут непростые периоды.

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