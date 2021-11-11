Екатеринбург, 11 ноября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге определились с подрядчиком, который снесёт здание аэровокзала аэропорта «Уктус». Информация уже размещена на портале госзакупок.

Скриншот vk.com / Район Уктус Здание аэропорта «Уктус»

Сносом здания займётся ООО СМП «Горремстрой».

Как пишет Накануне.Ru, активисты смогли приостановить проведение конкурса. Однако в свердловском УФАС признали претензии несостоятельными.

Общественники продолжают борьбу. 12 ноября они будут протестовать против бездумной, по их мнению, градостроительной политики.