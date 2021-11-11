Луганск, 11 ноября 2021, 20:17 — REGNUM О гибели военнослужащего ЛНР при обстреле украинскими боевиками Сокольники 11 ноября сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Защитник ЛНР погиб вечером 11 ноября, когда ВСУ обстреляли Сокольники из населённого пункта Крымское. Боевики начали прицельный обстрел в 17:55 мск.
Стрельба по ЛНР велась из крупнокалиберного пулемёта, ручного противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия.
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