Казань, 11 ноября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Житель Казани перевел мошенникам почти 1 млн рублей под предлогом необходимости смены номера, привязанного к банковской карте. Заявление у пострадавшего приняли в полиции 11 ноября, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

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Со слов заявителя, утром 8 ноября мужчине позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она пояснила, что мошенники пытаются сменить номер, привязанный к банковской карте горожанина. Мужчина по просьбе звонившей перечислил все свои карты и счета, после этого с ним продолжил общение посредством мессенджера другой якобы сотрудник банка. Он заверил, что для сохранности сбережений необходимо перевести их на «безопасный счет».

Следующие звонившие представились уже сотрудниками правоохранительных органов. Потерпевший, поверив злоумышленникам, обратился в банк, где снял со счетов все деньги. Позже он перевел их на продиктованный мошенниками банковский счет. Затем мнимый сотрудник банка сообщил, что на мужчину оформлена заявка на кредит в сумме 4 млн рублей. Чтобы деньги не попали в руки мошенников, необходимо обратиться в банк и оформить на максимально возможную сумму кредит. Житель Казани заподозрил обман и сам перезвонил по одному из номеров, с которого ранее звонили неизвестные. Там заявили, что не знают таких сотрудников и возможно мужчина попался на уловки мошенников. Потерпевший обратился в полицию. Общая сумма материального ущерба составила более 920 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 84-летняя женщина перечислила злоумышленникам, попав на уловки лжебанкира, свыше 5 млн рублей.

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