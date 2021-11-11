Назначен глава государственной экспертизы Калмыкии
Элиста, 11 ноября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Стало известно о назначении главы государственной экспертизы Калмыкии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков.
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«Назначить Горяева Виталия Витальевича руководителем государственного учреждения «Государственная экспертиза Республики Калмыкия», — говорится в документе.
Ранее Горяев исполнял обязанности руководителя госэкспертизы Калмыкии, занимая должность главного специалиста организационно-юридического отдела.