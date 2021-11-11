Екатеринбург, 11 ноября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге участников хакерской группы могут отправить в колонию на срок от 6 до 18 лет. Такие сроки запросило для них обвинение, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Генеральная прокуратура РФ

Дело группы Lurk рассматривает Кировский райсуд города. Соучастникам вменяют мошенничество в сфере компьютерной информации, неправомерный доступ к такой информации и т.д. Всего под судом оказались 22 человека.

О задержании членов группы стало известно в 2016 году. Следователи считают, что они причинили банкам ущерб на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Операция по поимке подозреваемых проводилась в разных городах России.