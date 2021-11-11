Тюмень, , 20:02 — REGNUM В Тюменской области по 20 ноября 2021 года продлено дистанционное обучение в школах для учащихся 5−11 классов, средне-специальных учебных заведений, а также в учреждениях дополнительного образования и спортивной подготовки. Об этом сообщает 11 ноября региональный оперативный штаб.

Дистанционное обучение Mos.ru

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При этом органы местного самоуправления должны обеспечить в общеобразовательных организациях, финансируемых из областного и местных бюджетов, выдачу продуктовых наборов учащимся из малоимущих семей и (или) получивших государственную социальную помощь, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, которые находятся на дистанционном обучении.

Ректоры тюменских вузов приняли решение продлить дистанционное обучение для студентов до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

В 1−4 классах школ Тюменской области заканчиваются продлённые осенние каникулы, и с 15 ноября ученики начальных классов выходят на очный формат обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября министр просвещения России Сергей Кравцовна совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ заявил, что в России не планируется переход на дистанционное обучение в школах.

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