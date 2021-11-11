Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Начальник управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Ростовской области попал под следствие. Его заподозрили в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 11 ноября.

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Следователи полагают, что сотрудник МЧС с мая по июль 2021 года сообщил двум подчинённым о выплате им квартальной премии. Однако половину от суммы вознаграждения руководитель распорядился отдать ему. Речь идёт о 21 тысяче рублей.

Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия продолжаются.