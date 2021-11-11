София, , 19:56 — REGNUM Европейская комиссия снизила показатели прогноза экономического развития Болгарии на 2022 год. Об этом 11 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Экономика Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Как предполагают европейские аналитики, в ближайшее время рост валового внутреннего продукта Болгарии составит всего 3,8% вместо предполагаемого ранее коэффициента в 4,6%.

«Это связано с неэффективной экономической политикой служебного правительства Софии», — говорится в документе ЕК.

По данным Брюсселя, безработица в Болгарии уже достигла критического для региона уровня в 5,1%, а многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия закрываются или объявляют о своем банкротстве. Выходом из сложившейся ситуации эксперты ЕК считают активное участие республики в кредитных программах Евросоюза.

Напомним, на сегодняшний день Болгария входит в число беднейших государств ЕС. Около 70% граждан страны не могут регулярно оплачивать услуги ЖКХ, а каждая четвертая семья живет на грани нищеты.

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