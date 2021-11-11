София, 11 ноября 2021, 19:56 — REGNUM Европейская комиссия снизила показатели прогноза экономического развития Болгарии на 2022 год. Об этом 11 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Экономика
Экономика
Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Как предполагают европейские аналитики, в ближайшее время рост валового внутреннего продукта Болгарии составит всего 3,8% вместо предполагаемого ранее коэффициента в 4,6%.

«Это связано с неэффективной экономической политикой служебного правительства Софии», — говорится в документе ЕК.

По данным Брюсселя, безработица в Болгарии уже достигла критического для региона уровня в 5,1%, а многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия закрываются или объявляют о своем банкротстве. Выходом из сложившейся ситуации эксперты ЕК считают активное участие республики в кредитных программах Евросоюза.

Напомним, на сегодняшний день Болгария входит в число беднейших государств ЕС. Около 70% граждан страны не могут регулярно оплачивать услуги ЖКХ, а каждая четвертая семья живет на грани нищеты.

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