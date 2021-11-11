Батуми, Грузия, , 19:51 — REGNUM 11 ноября в Батуми на стадионе «Центральный» сборная Грузии по футболу в матче девятого тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сыграет со сборной Швеции. За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы.

Златан Ибрагимович Дмитрий Неймырок

Грузия: Лорич, Какабадзе, Хочолава, Кашия, Лобжанидзе, Азаров, Квеквескири, Кварацхелия, Цитаишвили, Гвилия, Окриашвили.

Швеция: Ульсен, Крафт, Аугустинссон, Линделеф, Нильссон, Ольссон, Сванберг, Классон, Форсберг, Исак, Ибрагимович.

С апреля Ибрагимович восстанавливался от повреждения, полученного в матче ¼ финала Лиги Европы 2020/21 против «Андерлехта» (2:1). В последний раз Златан Ибрагимович выходил на поле в составе национальной сборной Швеции 28 марта в матче со сборной Косово (3:0). В том поединке таранный форвард отметился результативной передачей.