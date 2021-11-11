Хартум, , 19:50 — REGNUM Состав нового управляющего Суверенного совета Судана утверждён главой страны генералом армии Абделем Фаттахом аль-Бурханом, передаёт 11 ноября Суданское гостелевидение.

Абдель Фаттах аль-Бурхан Nerizuki

Назначение проведено сегодня, 11 ноября, после переговоров военных с гражданскими представителями. В результате в управляющий орган войдут и военные (их должно быть восемь), и гражданские (их должно быть шесть).

О составе Совета известно, что заместителем главы Судана остаётся Мухаммед Хамдан Дакло — командующий спецназа страны.

Напомним, Суверенный совет Судана работает в стране с 20 августа 2019 года. Аль-Бурхан считается временным председателем этого органа.

25 октября 2021 г. в Судане было объявлено чрезвычайное положение: аль-Бурхан распустил действовавший на тот момент Суверенный совет и переходное правительство.

Читайте ранее в этом сюжете: В Судане военные поместили премьер-министра под домашний арест