Ереван, 11 ноября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. 11 ноября в Ереване (Армения) на «Республиканском стадионе» сборная Армении по футболу в матче девятого тура квалификаций к ЧМ-2022 в Катаре примет сборную Северной Македонии. Матч начнется в 20:00 по МСК.

Facebook.com/HenrikhMkh Генрих Мхитарян

Составы команд:

Армения: Юрченко, Калисир, Тертерян, Оганесян, Амбарцумян, Селарраян, Варданян, Барсегян, Удо, Мхитарян, Бриаско.

Запасные: Монрой, Григорян, Ангуло, Байрамян, Назарян, Бучнев, Гелоян, Бегларян, Карапетян, Маргарян, Григорян, Бичахчян.

В текущем сезоне 32-летний Мхитарян принял участие в пятнадцати матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых стал автором двух забитых мячей и двух результативных передач.

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Алиоски, Велковски, Костадинов, Ашковски, Эльмас, Барди, Чурлинов, Траковски, Ристовски.

Запасные: Тодороски, Ристевски, Серафимов, Янков, Этеми, Зайков, Атанасов, Тотре, Бабунски, Спировски, Шишковски, Миовски.

На данный момент сборная Армении, набрав двенадцать очков после восьми матчей, занимает четвертую строчку в таблице группы J. Сборная Северной Македонии с тем же количеством очков расположилась позицией выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.