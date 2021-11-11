Саратов, , 20:02 — REGNUM В Саратове в этом году впервые планируют установить каркасную светодинамическую ель. Об этом сообщил глава глава города Михаил Исаев.

Новогодний Саратов Saratovmer.ru

«Новая новогодняя ель будет выше предыдущей, ее высота составит 23 метра. Украсят ее 167 метров бус с подсветкой, 650 шаров разных диаметров, 56 кристаллов. Установлена зимняя красавица будет на световой подиум, а во главе ели расположится двухметровая фигура «Роза ветров», — написал мэр на своей странице в instagram.

Новогодняя ель появится на Театральной площади в Саратове в конце декабря.

Жители областного центра неоднократно обращались к городским властям по поводу обновления главного зимнего символа. В целях сохранения природных ресурсов, которые тратились ежегодно на сбор конструкции, саратовцы предлагали установить искусственную ель.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты управделами президента России выбрали ёлку, которая станет главным новогодним украшением Соборной площади Кремля. Высота ели «составила около 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м».

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