Санкт-Петербург, , 19:38 — REGNUM 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сборная России по футболу в матче девятого тура группы H отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сыграет со сборной Кипра. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

Стартовые составы команд:

Россия: Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Даниил Фомин, Александр Головин, Александр Ерохин, Алексей Миранчук, Андрей Мостовой, Федор Смолов.

Кипр: Деметрис Деметриу, Андреас Каро, Константинос Сотириу, Константинос Лаифис, Николас Иоанну, Парис Псалтис, Костакис Артиматас, Григорис Кастанос, Пьерос Сотериу, Фотис Популис, Маринос Ционис.

На матч назначена польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански.

После восьми туров сборная России, одержав шесть побед и набрав девятнадцать очков, идет на первой позиции в турнирной таблице группы H. Сборная Кипра с пять очками занимает последнее место.